Carlos Rodrigues Diretor-Geral Editorial
11 de fevereiro de 2026 às 23:00

Começou a década de Seguro

Seguro tem nas mãos a chave para o reequilíbrio do regime, para a estabilidade das instituições e para a definição clara das prioridades do País.

O homem certo à hora certa. Portugal escolheu o Presidente da República de que precisava neste momento histórico. Contra o frenesim institucional, contra a gritaria política e contra a histeria ética e moral. Fatores que têm radicalizado e desgastado os portugueses. António José Seguro será, por isso, um Presidente à sua própria imagem: sereno, de voz ponderada, a colocar o que está certo acima do taticismo ou do ganho imediato.

