Presidente da BBC manda carta a Trump a pedir desculpas mas rejeita tese de difamação

Caso levou à demissão do diretor-geral da estação e da diretora de informação.
A emissora pública britânica BBC pediu desculpas ao Presidente norte-americano, Donald Trump, pela edição enganosa do seu discurso de 6 de janeiro de 2021, mas discordou veementemente da existência de fundamentos para um processo por difamação.
Trump exigiu à BBC um pedido de desculpasEPA/AARON SCHWARTZ / POOL
A BBC noticiou que o seu presidente, Samir Shah, enviou uma carta pessoal à Casa Branca a dizer que ele próprio e a estação lamentavam a edição do discurso proferido por Trump antes de alguns dos seus apoiantes invadirem o Capitólio em 2021, no documentário BBC Panorama emitido antes das eleições presidenciais norte-americanas, em novembro de 2024.
"Reconhecemos que a nossa edição, involuntariamente, criou a impressão de que estávamos a exibir uma única secção contínua do discurso, em vez de excertos de diferentes momentos, e que isso deu a falsa impressão de que o Presidente Trump tinha feito um apelo direto à violência", escreveu a BBC numa retratação.
A estação afirmou ainda que não há planos para retransmitir o documentário que juntou excertos do discurso proferidos com quase uma hora de intervalo.
O advogado de Trump tinha enviado uma carta à BBC a exigir um pedido de desculpas e a ameaçar avançar com um pedido de indemnização de mil milhões de dólares (860 milhões de euros) por difamação.
A crise na BBC surgiu após o jornal britânico Daily Telegraph ter publicado na semana passada um relatório de um consultor externo com uma série de críticas à estação.
Entre as questões identificadas estava o documentário no qual foram unidos dois excertos separados do discurso de Trump, num dizendo aos seus apoiantes que iria caminhar com eles até o Capitólio e noutro que iriam "lutar com unhas e dentes".
Na edição foi omitida uma parte em que Trump dizia que estaria com os manifestantes para que fossem ouvidas as suas vozes "de forma pacífica e patriótica".
Na sequência do caso, a diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a diretora de informação, Deborah Turness, demitiram-se no domingo e o presidente do conselho de administração, Samir Shah, pediu publicamente desculpas na segunda-feira pelo "erro de julgamento".
Também hoje, a BBC anunciou que está a investigar um segundo caso de edição enganadora de um discurso de Trump.
De acordo com o The Telegraph, a BBC exibiu uma reportagem em junho de 2022 no seu programa "Newsnight" em que foram editados excertos do discurso de Trump a 6 de janeiro de 2021 dando a entender que estava a incitar os seus apoiantes a irem ao Capitólio e "lutarem com todas as suas forças".
"Este problema foi levado ao nosso conhecimento e estamos a conduzir uma investigação", disse um porta-voz da BBC, acrescentando que a estação "está comprometida com os mais elevados padrões editoriais".
Em relação ao incidente ocorrido no programa "Newsnight", o The Telegraph cita um ex-funcionário do programa, que afirma que um possível problema com a edição do discurso de Trump - imediatamente denunciado em estúdio por um convidado, um ex-colaborador de Trump - foi discutido após a exibição do programa dentro da equipa, mas foi ignorado por um executivo.
Na quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou acreditar numa "BBC forte e independente", mas exigiu que a emissora pública britânica assuma a responsabilidade e corrija erros rapidamente.
"Quando são cometidos erros, é necessário que eles ponham a casa em ordem", assumam a responsabilidade e "corrijam os erros rapidamente", disse Starmer.
A carregar o vídeo ...
Trump diz ter “obrigação” de processar a BBC após polémica com edição de discurso
Presidente da BBC manda carta a Trump a pedir desculpas mas rejeita tese de difamação
O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.
Quando decisões comprometem a ética, a integridade ou a sustentabilidade do projeto, a diplomacia deve dar lugar à responsabilidade de escalar. Proteger as equipas e os resultados é também um ato de liderança.