Presidente da BBC garante que canal está "determinado" a defender-se de Trump

O presidente da BBC, Samir Shah, garantiu esta segunda-feira que o grupo audiovisual está "determinado" a defender-se das acusações de difamação de Donald Trump, que pretende reclamar até cinco mil milhões de dólares por uma montagem de vídeo enganosa.



"Quero ser muito claro, a nossa posição não mudou. Não há base legal para uma ação por difamação e estamos determinados a contestá-la", escreveu Samir Shah numa mensagem enviada esta segunda-feira aos funcionários da BBC.

Na sexta-feira, o Presidente norte-americano afirmou que iria processar a BBC e reclamar "entre um e cinco mil milhões de dólares", num processo que deve ser iniciado "provavelmente na próxima semana".

A BBC, cuja audiência e reputação ultrapassam as fronteiras do Reino Unido, está a enfrentar dificuldades desde as revelações sobre o programa de notícias "Panorama".

Em causa está a transmissão de uma edição do programa, pouco antes das eleições presidenciais americanas de 2024, quando excertos transmitidos de um discurso de Donald Trump de 06 de janeiro de 2021 foram editados para parecer que o republicano evocava explicitamente os seus apoiantes a atacarem o Capitólio, em Washington.

"Muito se disse e escreveu, e especula-se muito sobre a eventualidade de uma ação judicial, nomeadamente sobre os custos ou acordos potenciais", pelo que "estamos obviamente conscientes (...) da necessidade de proteger" os contribuintes britânicos, que financiam a BBC através da taxa de televisão, explicou o presidente do canal.

Samir Shah afirma ainda que está tranquilo e "com determinação em garantir que a BBC continue a responder às expectativas do seu público e dos seus funcionários".

Downing Street recusou-se esta segunda-feira, mais uma vez, a comentar a possibilidade de uma ação judicial de Donald Trump contra a BBC.

"Como salientámos várias vezes, a BBC é independente, e o Governo britânico considera que isso diz respeito à BBC e à administração americana", afirmou esta segunda-feira o porta-voz do primeiro-ministro, Keir Starmer.

O primeiro-ministro prometeu na semana passada "defender uma BBC forte e independente", ao mesmo tempo que salientou que o grupo audiovisual público devia "organizar os seus assuntos", "respeitar os mais elevados padrões (de qualidade)" e "corrigir rapidamente os erros".