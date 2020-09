Ex-diretor da maior agência de modelos do mundo acusado de violação

A Fashion Week já começou na cidade-luz, mas no mundo da moda é de outro assunto que se fala: a procuradoria de Paris acaba de divulgar que está em curso um processo de investigação a Gérald Marie, ex-diretor da agência Elite, responsável pelo mais famoso concurso internacional de modelos, o Elite Model Look, motivado por denúncias que remontam aos anos 1980 e 90, relacionadas com casos de violação e agressão sexual, incluindo a uma menor.

Atual diretor da agência Oui management, Gérald Marie, de 70 anos, dirigiu a Elite europeia, a maior agência de modelos do mundo, criada em 1971 em Paris por John Casablancas e Alain Kittler e que ficou conhecida ao representar top models como Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou Cindy Crawford.

Já Linda Evangelista, outra super-modelo representada pela Elite e que ele descobriu e tornou uma das mais famosas e bem pagas do mundo, foi sua mulher entre 1987 e 1993, período que coincide com a data de algumas das acusações, quatro ao todo: uma por agressão sexual e três por violação.

Uma das alegadas vítimas é a ex-jornalista da BBC Lisa Brinkworth, que estava em serviço, infiltrada como modelo na agência, para investigar eventuais casos de assédio e "comportamento sexual impróprio de alguns agentes", para um documentário da estação televisiva inglesa, quando, numa certa noite de outubro de 1998, Gérald Marie a acompanhou a uma discoteca e lhe ofereceu o equivalente a 600 euros por um encontro sexual. Ela rejeitou a proposta e seguiu-se então a agressão: "Sentou-se em cima de mim e começou a empurrar o pénis contra a parte inferior do meu abdómen."

Quando o filme foi divulgado, ainda nesse ano, a Elite anunciou a demissão de dois dos seus executivos, incluindo Marie, mas ambos recuperaram os seus cargos dias depois e apresentaram uma denúncia por difamação contra a BBC e contra o jornalista que apresentava o programa onde foi transmitido, Donal MacIntyre.

Mais tarde, questionado sobre este escândalo na televisão francesa, Gérald Marie negou todas as acusações, enquanto Anne-Claire Lejeune, advogada da jornalista, referia publicamente que ele mentia, mas um contrato assinado pela BBC e a Elite, após as acusações, obrigavam Brinkworth a não voltar a falar sobre a suposta agressão. Isso "deveria possibilitar a suspensão do prazo de prescrição", disse a advogada.

Duas décadas passadas, e com o caso de Jeffrey Epstein, acusado de ter abusado de dezenas de menores (e falecido na prisão, possivelmente por suicídio, em julho de 2019), ainda fresco na memória de todos, além da ex-jornalista, outras três ex-modelos estão agora a acusar o antigo diretor da Elite, em Paris: a norte-americana Jill Dodd afirma ter sido violada por Marie em 1980, quando tinha 19 anos; outra norte-americana, Carré Otis (atualmente Sutton), ex-mulher do ator Mickey Rourke, diz que ele a violou "inúmeras vezes" em 1986, quando ela era ainda menor: tinha apenas 17 anos; e a sueca Ebba Karlsson, nascida em 1969, denuncia uma violação em 1990.

Duas delas afirmam que foram violadas no apartamento de Marie (onde Linda Evangelista viveu com ele), enquanto outra diz que foi "penetrada com os dedos no escritório do agente", enquanto ele lhe mostrava o portefólio de uma modelo sueca, dizendo que, se ela queria ter o mesmo êxito que ela, teria de lhe dar alguma coisa em troca.



Nas redes sociais

A propósito, ao longo da semana, as três ex-modelos têm publicado mensagens de força e união nas redes sociais, incentivando outras mulheres a denunciar casos de abuso. "Tenho trabalhado diligentemente com outras almas corajosas nos últimos meses pela verdade e a justiça. Estou grata pelas minhas irmãs que encontraram o seu coração de leão, as suas pernas guerreiras, e que saíram comigo detrás da cortina para enfrentar uma força muito obscura", escreveu Otis.

Por seu lado, Jill Dodd comentou: "Éramos todas tão jovens. Encorajo-vos a arriscar um caminho para a cura, falando sobre os abusos sexuais que sofreram. Partilhem-nos com alguém em quem confiem e iniciem o caminho para a liberdade. Eu estou a falar abertamente sobre ter sido violada pelo meu agente, Gérald Marie, em Paris."

Já Karlsson referiu que, ainda que muitos tenham aplaudido a sua decisão, outros criticaram-na anonimamente por ter rompido o silêncio depois de tantos anos. "Nunca poderia ter feito isto por minha conta, sozinha. Era preciso unirmo-nos para sermos escutadas, é necessária muita coragem para enfrentar estes poderes. Sempre achei que corria risco de vida se falasse, por isso me calei tanto tempo, pensando que era a única. Até que me dei conta de que havia muitas mais vítimas. Curei a minha dor e recuperei a minha força."

Marie "nega categoricamente" as acusações, mas poucos acreditam nele. As investigações prosseguem e a advogada Anne-Claire Lejeune está esperançosa, como referiu à organização Repórtes Sem Fronteiras, que luta pela liberdade de imprensa: "Espero que esta investigação permita que outras mulheres tenham a coragem de falar. É um primeiro passo encorajador e um alívio para as vítimas."