Principal aeroporto da Lituânia volta a encerrar após balões terem violado o espaço aéreo

Luana Augusto
Luana Augusto
Já não é a primeira vez que o Aeroporto de Vilnius encerra devido à passagem destes balões.

O Aeroporto de Vilnius, na Lituânia, voltou a suspender temporariamente todas as suas operações, esta quinta-feira à tarde, depois de terem sido avistados balões de contrabando na área. A informação foi avançada pelo próprio aeroporto através da sua página no Facebook.

Balões no céu da Lituânia levam ao encerramento do aeroporto
Balões no céu da Lituânia levam ao encerramento do aeroporto Anna Griffin/Missourian via AP, File

"Esta tarde, pelas 20h10, o tráfego aéreo no Aeroporto de Vilnius foi temporariamente suspenso. De acordo com informações preliminares, a decisão de restringir o espaço aéreo deveu-se a um balão (ou balões) que voavam em direção ao Aeroporto de Vilnius", lê-se na publicação.

Segundo a empresa, estas restrições deverão aplicar-se pelo menos até às 23h30 desta quinta-feira (21h30 de Portugal).

Esta já não é a primeira vez que há uma violação do espaço aéreo na Lituânia. Ainda no sábado e na sexta-feira o principal aeroporto da Lituânia teve de suspender os seus voos devido à passagem destes balões, que são utilizados pelos contrabandistas para transportarem cigarros da Bielorrússia. Já no domingo, o país encerrou a sua fronteira com a Bielorrússia.

A capital da Lituânia está localizada aproximadamente a apenas 50 quilómetros da fronteira com a Bielorrússia.

Principal aeroporto da Lituânia volta a encerrar após balões terem violado o espaço aéreo