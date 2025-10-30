Principal aeroporto da Lituânia volta a encerrar após balões terem violado o espaço aéreo

Já não é a primeira vez que o Aeroporto de Vilnius encerra devido à passagem destes balões.

O Aeroporto de Vilnius, na Lituânia, voltou a suspender temporariamente todas as suas operações, esta quinta-feira à tarde, depois de terem sido avistados balões de contrabando na área. A informação foi avançada pelo próprio aeroporto através da sua página no Facebook.



Balões no céu da Lituânia levam ao encerramento do aeroporto Anna Griffin/Missourian via AP, File

"Esta tarde, pelas 20h10, o tráfego aéreo no Aeroporto de Vilnius foi temporariamente suspenso. De acordo com informações preliminares, a decisão de restringir o espaço aéreo deveu-se a um balão (ou balões) que voavam em direção ao Aeroporto de Vilnius", lê-se na publicação.

Segundo a empresa, estas restrições deverão aplicar-se pelo menos até às 23h30 desta quinta-feira (21h30 de Portugal).

Esta já não é a primeira vez que há uma violação do espaço aéreo na Lituânia. Ainda no sábado e na sexta-feira o principal aeroporto da Lituânia teve de suspender os seus voos devido à passagem destes balões, que são utilizados pelos contrabandistas para transportarem cigarros da Bielorrússia. Já no domingo, o país encerrou a sua fronteira com a Bielorrússia.

A capital da Lituânia está localizada aproximadamente a apenas 50 quilómetros da fronteira com a Bielorrússia.