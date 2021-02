Princesa Latifa pede à polícia para reabrir caso de irmã raptada há 20 anos

A filha do emir do Dubai, que está em cativeiro, escreveu às autoridades britânicas para investigarem o rapto da irmã, há 20 anos, numa rua de Cambridge. A princesa Latifa partilhou a carta com a BBC, o canal que revelou os vídeos que esta fez para mostrar que está presa no seu próprio país.







O emir foi acusado de ter raptado duas das suas filhas. REUTERS/Christopher Pike/File Photo

Latifa acredita que tal como ela, a irmã Shamsa terá sido feita refém do seu próprio pai quando tinha 18 anos. Shamsa, que terá agora 39 anos, nunca mais foi vista em público.Um tribunal superior determinou em 2019 que o emir Mohammed bin Rashid al Maktoum raptou duas filhas e manteve-as presas contra a sua vontade. O governo do Dubai não comentou a carta enviada pela princesa Latifa.Latifa tentou fugir do Dubai, mas terá sido apanhada em alto mar e enviada de volta para o Dubai onde está presa desde 2018. Na semana passada foram divulgados vídeos em que ela diz temer pela vida e pede ajuda para ser libertada.Há 20 anos Shamsa também terá tentado fugir ao jugo da família real. Dois meses depois de ter fugido da propriedade do pai em Surrey, foi raptada em Cambridge e terá sido levada de helicóptero para França e daí num jato privado para o Dubai.