Emir do Dubai organizou o sequestro das próprias filhas

O emir do Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tentou raptar duas das suas filhas e orquestrou um esquema de "intimidação" à sua mais recente mulher, a princesa Haya bint al-Hussein, filha do rei da Jordânia. Estas são as primeiras conclusões de um tribunal no Reino Unido após meses de audições privadas após um pedido de ordem de proteção por parte da princesa Haya, em julho do ano passado, contra o casamento forçado no Supremo Tribunal de Inglaterra.





atual primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos contra duas das suas filhas, Latifa, sequestrada em 2018 e forçada a voltar ao Dubai, e Shamsa, sequestrada em Cambridge em 2000, quando tinha apenas 19 anos.





Al Jalila, de 12 anos, e de Zayed, com 8.





Mohammed bin Rashid Al Maktoum contra a sua mais recente mulher, que incluíam o seu sequestro através de um helicóptero, a acusação de adultério desta com um dos seus seguranças, a disposição de armas no seu quarto, o divórcio sem esta ter sido informada, ameaças de retirada da guarda dos filhos e a publicação de poemas intimidatórios.

O emir do Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tem 70 anos e também é vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos. Casou com a princesa em 2004, o que terá sido o seu sexto casamento. Tem mais de 20 crianças dos vários casamentos.

De acordo com o Guardian, são contados casos de "tortura constante" por parte doAs ações do emir do Dubai tornaram-se públicas quando, em abril do ano passado, a princesa Haya, a sua sexta mulher, fugiu para Londres com as duas filhas mais novas, ficando em paradeiro desconhecido até julho de 2019. Haya vence agora a guarda deO tribunal britânico considerou ainda verdadeiras outras alegações que comprovam um esquema de intimidação por parte deO mesmo considerou que ainda que as ações do emir do Dubai podem quebrar leis britânicas e internacionais.O xeque Mohammed recusou comparecer a qualquer das múltiplas audições, que tiveram lugar no Palácio Real da Justiça, em Londres. A mulher, Haya, esteve sempre presente.