Primeiro-ministro japonês come peixe de Fukushima após descargas da central nuclear

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Por outro lado, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) confirmou esta terça-feira que as primeiras descargas de água radioativa tratada da central nuclear de Fukushima estão em linha com as previsões e sem impacto radiológico na população.O almoço governamental mostrou o "forte compromisso de Kishida em assumir a liderança no combate aos danos à reputação, ao mesmo tempo que defende os sentimentos da comunidade piscatória em Fukushima", frisou Nishimura.O ministro da Economia já tinha visitado uma rede de supermercados de Fukushima na segunda-feira para provar peixes, e Kishida deve visitar o mercado de peixes de Toyosu, em Tóquio, na quinta-feira, também para promover o peixe de Fukushima.A descarga de água da central nuclear de Fukushima - que sofreu um acidente em março de 2011, com três dos seus seis reatores a derreterem e a contaminarem as terras nas imediações do complexo após um sismo e um tsunami - tem suscitado receios nos pescadores japoneses.O operador da Fukushima Daiichi, a Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), pretende libertar 31.200 toneladas de água tratada até ao final de março de 2024, o que esvaziaria apenas 10 dos cerca de mil tanques de armazenamento, embora o ritmo de descarga deva aumentar mais tarde.