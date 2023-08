Joanesburgo: incêndio em prédio faz mais de 60 mortos

Mais de 60 pessoas morreram esta quinta-feira e 43 ficaram feridas num incêndio no centro de Joanesburgo. O fogo, de acordo com a informação dos serviços de emergência da cidade sul-africana, terá deflagrado durante a madrugada num edifício de cinco andares.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Robert Mulaudzi, porta-voz dos serviços de emergência, avançou que o alerta foi dado por volta das 01:30 (0:30 em Lisboa). Os bombeiros terão controlado o fogo e procedido à evacuação do edifício mas os esforço não terão sido suficientes.Até ao momento ainda não foi possível determinar a causa do incêndio mas as autoridades dizem estar a investigar. Foi ainda lançada uma operação de busca de forma a poder localizar o maior número de pessoas.(Notícia atualizada às 08:48H com o número de vítimas mortais)