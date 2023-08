Canadá. Cinco milhões de abelhas escapam após colmeias cairem de camião

As mais lidas

Um camião, que transportava cerca de cinco milhões de abelhas, deixou cair vários caixotes de colmeias numa estrada em Burlington, no Canadá. O incidente, que ocorreu por volta das 6h15 locais de quarta-feira, levou a polícia de Toronto a pedir aos motoristas que mantivessem as janelas dos carros fechadas e que os pedestres evitassem a área.

À CBC News, o polícia Ryan Anderson revelou que não se sabia ainda as causas do acidente. "Não temos certeza de como, ou o que exatamente aconteceu, mas a um certo momento as caixas que continham abelhas, ou colmeias, escorregaram e esparalharam-se pela estrada. O primeiro apicultor foi picado algumas vezes."

Cerca de uma hora após as autoridades terem feito um alerta nas redes sociais, vários apicultores ofereceram a sua ajuda. Ao todo foram cerca de seis ou sete os especialistas que estiveram no local.

Por volta das 9h15 já tinham sido recolhidas em segurança a maioria das abelhas. No entanto, para trás foram deixadas ainda algumas caixas, para que as restantes abelhas retornassem por conta própria.