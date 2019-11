O primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, acusou a Netflix de querer "reescrever a história" do Holocausto ao representar erradamente o país como responsável pelos campos de concentração, quando o território havia sido ocupado pela Alemanha Nazi durante a Segunda Guerra Mundial.

Em causa está a nova mini-série documental The Devil Next Door que centra atenções em John Demjanjuk, antigo guarda nazi nascido na Ucrânia e que estava emigrado nos EUA até ser deportado e julgado em Israel e depois na Alemanha pela sua participação nos campos de concentração, até morrer em solo germânico em 2012.





Morawiecki afirmou numa carta ao CEO da Netflix, Reed Hastings , que um mapa mostrado durante a série localiza estes campos de concentração nas fronteiras atuais da Polónia. "Acredito que este terrível erro tenha sido cometido involuntariamente", afirmou. Nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros esclareceu o erro com uma imagem das fronteiras do país durante a Segunda Guerra Mundial.



.@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the "The Devil Next Door" series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3 — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) November 10, 2019

À Reuters, fonte da Netflix afirmou apenas que a plataforma tinha consciência de preocupações acerca da série documental de cinco episódios.