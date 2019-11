Senadora Jeanine Anez assume presidência interina da Bolívia

Morales chega ao México, o país que lhe "salvou a vida" O antigo presidente bolíviano, Evo Morales, aterrou esta terça-feira na Cidade do México, após o seu pedido de asilo no país ter sido aprovado. Foi recebido em terra pelo ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrand. "O México salvou-se a vida", apontou Morales numa pequena conferência de imprensa, dada à chegada ao país.

Álvaro García Linera, que também renunciou ao cargo, e a presidente do Senado, Adriana Salvatierra, que tomou a mesma decisão.

A senadora da oposição Jeanine Anez assumiu esta terça-feira a presidência interina do Governo da Bolívia, garantindo que vai convocar eleições o mais depressa possível. Após Evo Morales se ter demitido da posição, entraram em vigor as leis da sucessão constitucional que afirmam que a presidência cai sobre os vice-presidentes."Assumo de imediato a presidência do país, prevista pela Constituição", apontou Anez no parlamento. A deputada, membro do partido do Plano Progresso para a Bolívia - Convergência Nacional, convocou uma sessão legislativa para resolver o problema de sucessão, sessão essa que terá sido suspensa por falta de quórum. Ainda assim, Anez avançou.A deputada estava no terceiro lugar na sucessão, uma vez que era a segunda vice-presidente. Antes de si estaria o vice-presidenteDurante a autoproclamação, a deputada prometeu "tomar todas as medidas necessárias para pacificar o país" e avançar com o processo legislativo, para que um novo presidente seja escolhido democraticamente.A sua confirmação enquanto presidente está agora dependente da luz verde do MAS, o partido de Evo Morales, que controla o parlamento desde 2010. A efetivar-se, Anez será a segunda mulher a ocupar o lugar de presidente da Bolívia.