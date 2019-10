Netflix quer limitar partilha de senhas fora de uma casa

O diretor de produtos da Netflix, Greg Peters, anunciou numa entrevista sobre os lucros do terceiro trimestre de 2019 da plataforma de streaming que estão a ser procuradas maneiras de limitar a partilha de senhas. Neste momento, os utilizadores podem usar uma conta em vários dispositivos se comprarem um plano premium.

Em Portugal, o plano base custa 7,99 euros por mês e só pode ser utilizado num dispositivo. O plano standart custa 10,99 euros por mês e permite que os utilizadores vejam em dois dispositivos em simultâneo. O plano premium custa 13,99 euros por mês e dá para ser utilizado em quatro dispositivos ao mesmo tempo.

De acordo com a Netflix, estes planos estão destinados a utilizadores da mesma residência, mas algumas pessoas partilham a sua senha com familiares e amigos fora da sua casa. Segundo a pesquisa do grupo Magid para o canal norte-americano CNBC, pouco menos de 10% dos utilizadores não paga pela utilização do serviço.

Trinta e cinco por cento dos clientes que partilham a senha do serviço de streaming têm entre 23 e 38 anos, em comparação com dezanove por cento que tem entre 39 e 58, e treze por cento entre os 59 e 73.

O estudo também revela que dos 137 milhões de clientes de todo o mundo, 13,7 milhões não pagam o mínimo de 9,95 dólares - 7,99 euros - por mês, o que equivale a uma perda de 135 milhões de dólares - 121 milhões de euros - por mês.

"O serviço Netflix e qualquer conteúdo visualizado através do serviço são apenas para uso pessoal e não comercial e não podem ser partilhados com indivíduos fora da sua casa", lê-se nos termos e condições da Netflix. O diretor afirma que estão a tentar arranjar uma solução para que as regras se cumpram.

A Netflix também tem uma secção sobre Senhas e Acesso à Conta, e sugere que podem encerrar uma conta que pensem estar a ser usada por membros fora da casa do utilizador: "O associado que criou a conta Netflix e cujo método de pagamento é cobrado (o "Proprietário da conta") tem acesso e controlo sobre os logins da Netflix que são usados para aceder o serviço e é responsável por qualquer atividade que ocorra através da conta Netflix". E acrescenta: "Podemos encerrar a sua conta ou colocar a sua conta em espera para protegê-lo a si, à Netflix ou aos nossos parceiros contra roubo de identidade ou outras atividades fraudulentas".