A empresa portuguesa que cria jogos para a Netflix

Doppio Foto: DR

Provavelmente já se cruzou, nas longas maratonas de procura por uma série para ver no Netflix, por uma série brasileira chamada 3%. Nesta produção pós-apocalíptica, um grupo de pessoas tem de lutar por condições de vida decentes, o que é apenas possível para 3% da população. Depois do sucesso da mesma, que vai já na terceira temporada, a Netflix decidiu avançar para a criação de um jogo. A empresa escolhida para o desenvolver, a Doppio, é portuguesa e esteve à conversa com anesta edição da Web Summit."É um jogo controlado por voz que está disponível nos assistentes da Google e da Amazon, para que se jogue em qualquer lado", explica Jeferson Valadares, o fundador da empresa. Esta foi criada em abril de 2018 e, ainda que vivesse até essa altura em São Francisco, o epicentro mundial do empreendedorismo, quis encontrar um sítio mais barato, com pouca burocracia e muitos apoios à criação de empresas. Assim, e depois de afastar cidades como Berlim ou Helsínquia, Lisboa foi a escolhida. "A língua também ajuda muito", diz, entre risos.O que distingue a Doppio das restantes empresas do mercado é exatamente o facto de todos os seus jogos serem controlados apenas pela voz, algo que dá aos jogadores uma maior flexibilidade. "Tenho amigos que jogam a conduzir, a lavar a roupa, a correr, outros que jogam num quarto escuro com os filhos, porque não precisas de estar a ver nada", continua Jeferson, afirmando que os jogadores deste tipo de jogos tendem a passar menos tempo a jogar, mas fazem-no mais vezes durante o dia. "A maior parte das pessoas joga durante cinco minutos, mas três ou quatro vezes por dia. É por isso que nos chamamos Doppio, que é um café duplo, toma-se um e vale por dois."Assim, e mesmo com pouco mais de um ano de idade, este já é o segundo jogo que a empresa desenvolve (sendo no entanto o primeiro em parceria com o Netflix). Já recebeu também dinheiro da Google e da Amazon, numa ronda de investimento de um milhão de euros. "Este setor ainda não está muito desenvolvido em Portugal, mas nós queremos que isso seja diferente", avança ainda o empreendedor, afirmando que já tem do seu lado alguns dos maiores players do mercado.Trabalhar com o Netflix foi também uma experiência diferente. Segundo o empreendedor, a empresa está-se a estrear no campo da interação, uma vez que é a primeira vez que desenvolvem algo que tenha uma interatividade tão alta. "São um monstro do entretenimento e storytelling, por é muito bom trabalhar com eles", aponta ainda Jeferson. O jogo está disponível em streming no Google Assistent e na Alexa da Amazon, podendo então ser jogado em qualquer lado.