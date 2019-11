Bolsonaro abandona PSL para criar novo partido

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro anunciou esta terça-feira que está de saída do partido que permitiu a sua eleição, o PSL, para criar um novo chamado Aliança pelo Brasil. A informação está a ser avançada pelo jornal Estadão, que fala de uma reunião organizada por Bolsonaro no Palácio do Planalto. O presidente fica assim oficialmente afastado de qualqeur força política, algo que não acontecia desde a redemocratização, em 1988.Bolsonaro será assim o presidente do novo partido, que contará com outros sociais-liberais como a deputada Bia Kicis ou o deputado Daniel Silveira. A equipa espera entregar as 500 mil assinaturas exigidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para a criação de um novo partido até março de 2020. O objetivo é conseguir ter candidatos para as eleições municipais de 2020.A decisão de romper com o seu partido terá surgido no princípio de outubro, após o presidente do partido, Luciano Bivar, o ter acusado de corrupção na campanha, como a promoção de candidaturas falsas de deputadas do género feminino, e desorganização no grupo parlamentar.Jair Bolsonaro juntou-se ao partido no ano passado e tornou-o na segunda força política do país, sendo que antes o PSL tinha apenas um deputado eleito. Atualmente tem mais de 50(Notícia atualizada)