O presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani, efectua uma visita oficial a Portugal entre 27 e 28 de Setembro, tendo previstos encontros com o Presidente da República, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República.

De acordo com a agenda do presidente da assembleia europeia, além das reuniões com Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Eduardo Ferro Rodrigues, Tajani participará ainda num debate com jovens cidadãos.