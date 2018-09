Primeira-ministra britânica Theresa May saiu da cimeira de líderes europeus em Salzburgo a avisar: "Nenhum lado deve exigir o inaceitável do outro."

Theresa May, a primeira-ministra britânica, fez hoje uma intervenção acerca do Brexit em Downing Street. A governante reconhece que as negociações se encontram num impasse mas critica a intransigência da União Europeia em relação ao Reino Unido. "Nenhum lado deve exigir o inaceitável do outro", frisou, tendo avisado os líderes europeus na cimeira de Salzburgo.



May considera que o Reino Unido não está a ser tratado "com respeito". "Ao longo deste processo, sempre tratei a União Europeia com nada além de respeito. O Reino Unido espera o mesmo. Uma boa relação no fim deste processo depende disso. Nesta fase final das negociações, não é aceitável que se rejeitem as outras propostas sem uma explicação detalhada e contra-propostas", defende.



A primeira-ministra apresentou os dois cenários propostos pela União Europeia e explicou o que a leva a recusá-los.



"A primeira opção envolveria o Reino Unido a permanecer no Espaço Económico Europeu e uma união de comércio com a União Europeia. Em inglês, isso significaria que teríamos de respeitar todas as regras europeias, que se manteria a imigração descontrolada vinda da UE e que não poderíamos fazer os acordos de comércio que queremos com outros países", explicou a governante. "Isso seria um gozo ao referendo que fizemos há dois anos."



"A segunda opção seria a de um acordo de comércio básico para a Grã-Bretanha que introduziria controlos na fronteira entre a Grã-Bretanha e a Europa. Pior ainda, a Irlanda do Norte ficaria efectivamente na União Aduaneira e parte do Mercado Único, permanentemente separada economicamente do resto do Reino Unido através de uma fronteira pelo mar da Irlanda", disse. "O Parlamento já rejeitou – de maneira unânime – essa ideia."



"Criar qualquer forma de controlo alfandegário entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido não respeitaria que a Irlanda do Norte seja uma parte integrante do Reino Unido, em linha com o princípio de consentimento, como indicado no acordo de Belfast", frisou May.



"Qualquer coisa que não respeite o referendo ou divida o nosso país em dois seria um mau acordo e eu sempre disse que um não acordo é melhor que um mau acordo. Mas também fui clara que o melhor desfecho para o Reino Unido é sair com um acordo. É por isso, que depois de meses de trabalho intenso e discussões detalhadas, nós propusemos uma terceira opção para a nossa futura relação económica, baseada no comércio sem fricções de bens. É a melhor maneira de proteger os empregos aqui e na Europa e de evitar uma fronteira com controlos entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, enquanto se respeita o resultado do referendo e a integridade do Reino Unido."



May considera que as negociações se encontram num impasse e frisou que é necessário saber junto da União Europeia quais são os "problemas reais e qual é a alternativa para que haja discussão". "Até que tal ocorra, não podemos progredir", considera May. "Enquanto isso, temos e continuaremos o trabalho para nos prepararmos para a falta de acordo."



May promete que não vai "contrariar o resultado do referendo ou dividir o país". Precisamos de um compromisso sério para resolver os dois grandes problemas nas negociações e continuamos prontos", sublinha.



"Há três milhões de cidadãos europeus que vivem no Reino Unido e estarão preocupados acerca do desfecho da cimeira de ontem e o que significa para o seu futuro. Quero ser clara convosco que mesmo não havendo acordo, os vossos direitos serão protegidos. Vocês são nossos amigos, vizinhos, colegas. Queremos que fiquem", pediu. "Em segundo lugar, quero assegurar ao povo da Irlanda do Norte que caso não haja acordo, faremos tudo no nosso poder para prevenir o retorno a uma fronteira com controlos."