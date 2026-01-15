Sábado – Pense por si

Mundo

Presidente da Colômbia anuncia encontro com Trump nos EUA a 3 de fevereiro

Lusa 08:29
As mais lidas

Trata-se de um sinal de melhoria das relações entre os dois países.

 O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que se vai reunir com o homólogo norte-americano, Donald Trump, a 3 de fevereiro nos Estados Unidos, num sinal de melhoria das relações entre os dois países.

Gustavo Petro, presidente da Colômbia
Gustavo Petro, presidente da Colômbia AP

"Será a 3 de fevereiro. Veremos os resultados deste encontro, que é crucial", disse na quarta-feira o dirigente de esquerda, durante uma reunião do executivo colombiano, transmitida pela televisão pública.

"O Conselho de Ministros tem um tema [narcotráfico], que é o que intensificou o debate entre os Estados Unidos e a Colômbia – entre os governos, entre os presidentes – e que resultou num possível encontro", declarou Petro.

O Presidente reiterou que apresentará a Trump os dados da sua administração sobre o tráfico de droga para que "ele compreenda realmente o que aconteceu na luta (...) contra a droga".

"A minha intenção é que os colombianos, em geral, de todas as partes do país, não sofram e permaneçam em paz", acrescentou.

O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez Suárez, reuniu-se na quarta-feira em Washington com dirigentes do Governo norte-americano para discutir o combate conjunto ao tráfico de droga.

"Tivemos um diálogo muito aberto, como sempre. O que estamos a fazer na Colômbia é combater um inimigo comum que temos com os Estados Unidos: o narcotráfico. O desafio é como aumentar a eficiência na erradicação deste veneno", declarou Sánchez em conferência de imprensa, ao lado do embaixador colombiano nos EUA, Daniel García Peña.

O ministro destacou os esforços de Bogotá para erradicar o tráfico de droga, citando a apreensão de mais de 2.840 toneladas de cocaína.

Na semana passada, Gustavo Petro revelou que tinha falado com Donald Trump, em 08 de janeiro, e confirmou que ambos acordaram um encontro na Casa Branca, a sede da Presidência dos EUA.

"Foi uma grande honra falar com o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ligou para explicar a situação das drogas e outras divergências que tivemos. Agradeci a sua chamada e o seu tom, e aguardo com expectativa encontrá-lo num futuro próximo", afirmou Trump na rede social que detém, a Truth Social.

O Chefe de Estado norte-americano adiantou que "estão a ser feitos os preparativos entre o secretário de Estado Marco Rubio e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Colômbia" para a reunião.

Petro tinha criticado duramente a ação militar da Administração Trump na região e acusou os Estados Unidos de terem raptado o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, "sem fundamento legal".

Trump respondeu-lhe que deveria "cuidar do seu traseiro" e qualificou Petro no domingo como um "homem doente" que "gosta de consumir cocaína".

Numa entrevista ao jornal espanhol El Pais publicada em 10 de janeiro, o Presidente colombiano alegou que os EUA tinham uma operação militar planeada no país.

Gustavo Petro afirmou que temeu ser alvo de operação dos EUA como a ocorrida na Venezuela, no sábado, quando forças norte-americanas capturaram Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores.

Artigos Relacionados
Tópicos TRáfico Drogas Droga Tráfico de droga Estados Unidos Colômbia Donald Trump Gustavo Petro El País Conselho da União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Presidente da Colômbia anuncia encontro com Trump nos EUA a 3 de fevereiro