Turkish Airlines retoma voos para a capital do Irão

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

A companhia aérea estatal turca, Turkish Airlines, que suspendeu na sexta-feira o transporte para Teerão, retomou esta quinta-feira pelo menos um voo e tem um segundo programado para o final da manhã, de acordo com seu 'site'.



Companhia aérea da Turquia volta a voar para o Irão AP

O primeiro voo partiu às 09:00 horário local (06:00 em Lisboa) e outro está programado para as 10:50 (07:50), segundo a aplicação do aeroporto de Istambul, de onde ambos os voos partem.

Os voos constavam como lotados no 'site' da companhia aérea, enquanto outros quatro - dois no início da manhã de quinta-feira e dois no final da noite - aparecem marcados como cancelados.

Ancara, que compartilha mais de 500 quilómetros de fronteira com o Irão, tem-se mantido em silêncio sobre a situação no país e proibiu manifestações em apoio aos protestos que desafiam o governo da República Islâmica desde 28 de dezembro.

Pelo menos 3.428 manifestantes foram mortos no Irão, segundo os dados mais recentes da organização Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, que descreve esse número como "o mínimo absoluto" e relata mais de 10.000 prisões.

Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, denunciou a interferência de Israel na situação no Irão.

"Embora originados por razões legítimas e problemas estruturais, os protestos também estão a ser manipulados do exterior pelos rivais do Irão", disse Fidan, referindo-se ao Mossad, o serviço de inteligência israelita.