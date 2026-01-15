Sábado – Pense por si

Mundo

Vice-primeiro-ministro da Gronelândia diz que haverá mais tropas da NATO na ilha "nos próximos dias"

Lusa 09:20
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
As mais lidas

França, Alemanha, Noruega e Suécia também já anunciaram que militares seus também vão participar numa missão militar europeia no território.

A Gronelândia vai contar ter mais tropas da NATO presentes no território "nos próximos dias", afirmou na quarta-feira o vice-primeiro-ministro daquela região autónoma da Dinamarca, após um encontro na Casa Branca entre líderes dinamarqueses, groenlandeses e americanos.

Gronelândia está na mira dos EUA
Gronelândia está na mira dos EUA AP

"Os militares da NATO deverão estar mais presentes na Groenlândia a partir de hoje e nos próximos dias. Espera-se um aumento no número de voos e navios militares", disse Mute Egede durante uma conferência de imprensa, referindo-se a "exercícios".

França, Alemanha, Noruega e Suécia também já anunciaram hoje que militares seus também vão participar numa missão militar europeia na ilha, sob soberania dinamarquesa, cobiçada por Donald Trump, anunciaram também hoje os respetivos países.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, e a homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, reuniram-se hoje na Casa Branca com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, num encontro em que esteve o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o anfitrião.

Artigos Relacionados
Tópicos exercício Gronelândia Casa Branca Dinamarca Donald Trump Vivian Motzfeldt Marco Rubio JD Vance Lars Løkke Rasmussen
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Vice-primeiro-ministro da Gronelândia diz que haverá mais tropas da NATO na ilha "nos próximos dias"