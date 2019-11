Presidente angolano inicia na terça-feira visita de dois dias ao Vaticano

O Presidente da República de Angola inicia na terça-feira uma visita oficial ao Vaticano, a convite do Papa Francisco, com quem irá encontrar-se no mesmo dia, segundo uma nota da Casa Civil do chefe de Estado angolano.

O encontro de João Lourenço com o chefe da Igreja Católica está agendado para as 10:00 locais (menos uma em Lisboa).

No dia seguinte, o Presidente angolano vai homenagear o primeiro embaixador do Reino do Congo junto da Santa Sé, depositando uma coroa de flores na sepultura de Dom António Manuel Nvunda "Negrita".

Na quarta-feira, último dia da visita, João Lourenço vai também passar pelos monumentos mais emblemáticos do Vaticano, como a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina, famosa pelos frescos pintados por artistas Renascentistas como Michelangelo, Rafael e Sandro Boticelli.

Antes de partir para o Vaticano, João Lourenço vai participar nas celebrações dos 44 anos da Independência Nacional, depositando, na segunda-feira, uma coroa de flores na estátua do primeiro Presidente da República de Angola, António Agostinho Neto, no Largo da Independência.