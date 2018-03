A polícia do Reino Unido vai receber um novo financiamento para a investigação do desaparecimento de Madeleine McCann, cujos fundos têm sido renovados de seis em seis meses. Na chamada "Operação Grange", o governo britânico já gastou 12,5 milhões de euros, avança a BBC.

A "Operação Grange", a cargo da Polícia Metropolitana, começou após o antigo primeiro-ministro David Cameron pedir a vários especialistas que analisassem o caso da criança inglesa que, no dia 3 de Maio de 2007, desapareceu num complexo turístico da Praia da Luz, no Algarve.

Este novo financiamento, de 170 mil euros, mostra que as autoridades britânicas continuam comprometidas com a investigação que se encontra numa "importante linha final", disse fonte do Ministério da Administração Interna ao Daily Mail.

A equipa que investiga o desaparecimento de Maddie McCann chegou a contar com 30 efectivos em 2013 – quando foram identificados quatro suspeitos. Contudo, em 2015, o número de investigadores passou para cinco.