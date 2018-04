Novas pistas sobre o desaparecimento de uma bebé britânica em Novembro de 1981 levaram centenas de soldados a realizarem buscas, esta semana.

As autoridades alemãs começaram a fazer novas buscas junto à margem do rio Alme, em Paderborner, no âmbito do desaparecimento de uma menina britânica de dois anos em Novembro de 1981.



Segundo o jornal The Guardian, novas pistas sobre o último local em que a bebé foi vista levaram as autoridades a fazerem novas buscas. A investigação foi reaberta pela polícia militar em 2012 e as buscas foram feitas este ano.





A menina desaparecida é Katrice Lee, filha de um sargento-chefe, que se encontrava destacado numa base militar em Schloss Neuhaus, na Alemanha. Desapareceu no dia do seu segundo aniversário, 28 de Novembro: a mãe e a tia perderam-lhe de vista num supermercado perto da base militar do pai, para comprar coisas para a festa de aniversário.



Na época, soldados britânicos, polícia militar, polícia alemã e voluntários juntaram-se pela bebé - mas sem sucesso.



A polícia e os pais acreditam que se tratou de um rapto. Foram descobertos novos indícios sobre o desaparecimento do bebé nesse dia. Por isso, as autoridades moveram esta semana centenas de soldados iniciaram para uma escavação forense de cinco semanas nas margens do rio Alme. À BBC, os pais lamentam que tenham demorado tantos anos a realizar estas escavações.