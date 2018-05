As autoridades terão evitado um tiroteio numa escola em Dixon, estado do Illinois, EUA, esta quarta-feira de manhã (horas locais). Um polícia destacado na Dixon High School disparou sobre um antigo aluno, quando este já tinha feito alguns disparos, tendo sido rapidamente imobilizado pelas autoridades.





De acordo com a imprensa norte-americana, o detido - cuja identidade se desconhece - está sob custódia polícial, depois de ter sido tratado aos ferimentos causados pela acção do agente. As mesmas fontes garantem que nenhum estudante ou elemento escolar ficaram feridos. As autoridades acreditam que o estudante actuou sozinho e que a comunicade escolar não corre nenhum perigo, apesar de todas as escolas locais terem sido colocadas em lockdown - ninguém sai e ninguém entra - nos minutos seguintes ao incidente.