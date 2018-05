Mark Zuckerberg vai responder perante os deputados europeus sobre a utilização de dados pessoais de utilizadores do Facebook. O fundador da rede social aceitou o convite do presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, para se deslocar a Bruxelas.

Através do Twitter, Tajani partilhou um comunicado onde adianta que Zuckerberg será ouvido assim que possível. A reunião poderá acontecer já na próxima semana.





Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ?? pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb