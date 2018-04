Detido suspeito de tiroteio nos EUA que matou quatro pessoas

Relacionado Cliente salvou muitas vidas em tiroteio de Nashville



Travis Reinking foi detido. O homem é acusado de ter entrado num estabelecimento chamado Casa de Waffles. Testemunhos dizem que o homem entrou no café com um colete anti-balas e nu da cintura para baixo, tendo aberto fogo.A polícia de Nashville diz que deteve o homem que andava a monte desde domingo.A polícia andou durante as últimas horas a verificar os bairros circundantes.