Polícia de Seul foi avisada 13 vezes sobre esmagamentos até à morte. Mas não agiu

Quatro horas antes do esmagamento que matou 156 pessoas durante as celebrações do Halloween, a polícia começou a receber chamadas.

As esquadras da polícia de Seul foram alvo de buscas por parte da agência nacional da polícia da Coreia do Sul, para investigar como é que a resposta das autoridades contribuiu para o esmagamento em Itaewon, durante as celebrações de Halloween. A agência nacional já reconheceu as falhas da polícia da capital sul-coreana, que não agiu apesar de ter sido avisada por chamadas telefónicas.