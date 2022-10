Esmagamento na Coreia do Sul. O que aconteceu e porque morreram tantas pessoas?

Pelo menos 153 pessoas morreram e milhares estão desaparecidas na sequência de um esmagamento durante as celebrações do Halloween em Itaewon, um bairro conhecido pela vida noturna da capital da Coreia do Sul, Seul. Até agora, não foi possível detetar um momento que tenha desencadeado o fenómeno em que a maioria das mortes ocorrem por asfixia.