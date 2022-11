Sete navios saem da Ucrânia. Central nuclear de Zaporíjia sem eletricidade

O corredor seguro para a exportação de cereais ucranianos foi restabelecido. Os ataques russos sentem-se por toda a Ucrânia e causaram a interrupção do fornecimento de energia à central, cujos reatores estão desligados.

Sete navios abandonaram os portos ucranianos no mar Negro depois de o corredor seguro ter sido restabelecido. No dia 29 de outubro, a Rússia anunciou a suspensão alegando a falta de segurança provocada por ataques da Ucrânia. Porém, esta quarta-feira, voltou a entrar no acordo depois de ter recebido garantias escritas da Ucrânia.