Polícia acusado do rapto e morte de Sarah Everard

Sarah Everard foi vista pela última vez a 3 de março. Mais de uma semana depois, um corpo foi encontrado numa floresta em Kent, quando um polícia já estava detido por suspeitas de estar envolvido no desaparecimento da jovem de 33 anos. As perícias médico-legais mostraram que o corpo encontrado é mesmo o de Sarah.







Estão a ser depositadas flores junto ao local onde Sarah foi vista pela última vez - junto ao parque Clapham. REUTERS/Dylan Martinez



Sarah Everard MET Police

Wayne Couzens, o polícia de 48 anos, foi este sábado presente a juiz agora com acusações de rapto e homicídio. Em tribunal, soube-se que o corpo da jovem foi encontrado dentro de um saco usado na construção para transportar materiais como areia e outros componentes soltos e pesados. O registo dentário foi usado para identificar a vítima, revelou o tribunal.A jovem foi vista pela última vez às 21h30 de 3 de março quando saiu da casa de amigo e se dirigia à sua casa. Não é certo se a jovem chegou ou não a casa, em Brixton. O seu corpo viria a ser encontrado na quarta-feira, já depois do principal suspeito ter sido detido.O agente Wayne Couzens esteve presente perante o juiz e ouviu as acusações que recaem sobre si. Desde que está detido ja foi transportado duas vezes ao hospital. Da última vez, foi encontrado dentro da sua cela, com ferimentos na cabeça. Ferimentos, que segundo os media britânicos, eram visíveis esta manhã em tribunal.Wayne voltará a tribunal a 16 de março, quando poderá ser discutida a sua saída em liberdade condicional, mas apenas se ele apresentar tal pedido ao tribunal. Esta manhã, falou apenas para confirmar o seu nome e dados pessoais.Wayne Couzens entrou para a polícia em 2018 e trabalhava atualmente no comando de proteção diplomático e do parlamento. Na quinta-feira, uma mulher foi detida suspeita de auxiliar Couzens no rapto de Sarah. Saiu em liberdade condicional até meio de abril, quando a medida será reavaliada.A morte de Sarah Everard veio relançar o debate da segurança das mulheres. Já que a jovem desapareceu quando andava numa rua principal da capital inglesa, sozinha à noite.