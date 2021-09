Sabina foi morta quando atravessava o parque. Polícia de Londres diz que ruas são seguras para as mulheres

Sabina Nessa, de 28 anos, foi assassinada durante o que devia ter sido um percurso de cinco minutos a pé dentro de um parque. A professora primária atravessou o Cator Park, no sudeste de Londres, para se dirigir de casa até a um bar. O crime aconteceu na passada sexta-feira, pelas 20h30.



A polícia britânica esforça-se agora por assegurar à população que as ruas de Londres são seguras para as mulheres andarem sozinhas. Ainda que ninguém saiba ainda quem cometeu o crime e, por isso, o assassino estará em liberdade.



O corpo de Sabina foi encontrado por um popular perto da comunidade católica OneSpace, junto à rua Kidbrooke Park, em Greenwich, às 17h30 de sábado.