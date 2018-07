Polémica de Musk com resgate na Tailândia afunda Tesla

Enquanto decorriam os trabalhos para tentar salvar 12 jovens e o seu treinador de uma gruta na Tailândia, Elon Musk – CEO da Tesla – ofereceu um mini-submarino criado por uma outra empresa sua, a SpaceX, para ajudar nas operações.

Narongsak Osottanakorn, líder da operação de resgate na Tailândia, recusou o mini-submarino, dizendo que não se adequava à tarefa. Musk respondeu no Twitter, a 10 de Julho, dizendo que Osottanakorn não era o especialista naquela matéria.

Além de não ter gostado da rejeição do seu aparelho, Musk insistiu e fez a mesma oferta a um dos mergulhadores da equipa de resgate, o britânico Vernon Unsworth.

Acontece que também o mergulhador britânico recusou o mini-submarino, tendo dito que não tinha qualquer hipótese de funcionar. E mais: Unsworth disse que Musk poderia meter o seu submarino "naquele sítio onde dói".

Elon Musk não gostou e respondeu com um tweet no domingo, dizendo que a sua equipa irá filmar um vídeo do mini-submarino a fazer todo o percurso até à referida gruta "sem qualquer problema". Mas não se ficou por aqui e escreveu ainda: "desculpa lá, pedófilo, mas estavas a pedi-las".

Musk não justificou por que razão chamou pedófilo a Unsworth e a esposa do mergulhador já disse que o seu marido está a ponderar intentar uma acção em tribunal contra Musk, refere a Reuters.

Ambos os tweets de Elon Musk foram entretanto apagados da sua conta do Twitter.

Com tudo isto, as acções encerraram a sessão desta segunda-feira a ceder 2,75% para 310,10 dólares, mas chegaram a afundar 3,5% - perdendo assim em valor bolsista praticamente dois mil milhões de dólares.

Inúmeros analistas e investidores disseram à Reuters, sob anonimato, que os comentários de Musk estão a contribuir para os receios de que as suas declarações públicas o estejam a desviar do negócio principal da Tesla – que é produzir veículos eléctricos.

Em inícios deste mês, a Tesla brilhou em bolsa, à conta do anúncio de que produziu 5.031 Model 3 nos últimos sete dias do segundo trimestre. No entanto, os analistas de Wall Street têm questionado a sua capacidade para manter um ritmo de produção de 5.000 carros por semana. Com estas "distracções" de Musk, o mercado fica ainda mais receoso.