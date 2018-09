Capa n.º 749

Não tira férias de 10 dias seguidos desde 2001. Por pouco não faltava ao casamento do irmão, de quem era o padrinho, tamanha a confusão na empresa. Passou o seu próprio aniversário fechado no escritório a tentar cumprir prazos de entrega. E muitas vezes dorme lá, deitado no chão, dentro de um saco-cama. Confessou até que muitas vezes precisa de ansiolíticos para dormir.Elon Musk é um homem à beira do colapso? O tweet de 7 de Agosto - em que anunciava que ia tirar a empresa da bolsa e vender as acções a 420 dólares (362 euros) e que teria financiamento privado para suportar essa retirada – qualquer coisa como 70 mil milhões de euros – vindo da Arábia Saudita pode ter consequências muito sérias."Se concluírem que ele induziu em erro os investidores, o SEC pode aplicar uma sanção que o impeça de ter um cargo numa empresa pública. Isso pode remover o Elon Musk da Tesla", explicou ao The New York Times o professor de Direito na Universidade de Wayne State, Peter Henning. Conheça a vida do génio da tecnologia que diz que foi criado por livros e que odeia estar sozinho.