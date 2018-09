Elon Musk voltou a chamar pedófilo a Vernon Unsworth, mergulhador britânico que participou nas operações de salvamento dos rapazes presos numa gruta na Tailândia. Desta vez não foi através do Twitter, mas num e-mail enviado, na terça-feira, dia 4 de Agosto, a um jornalista do BuzzFeed.

Em Julho, Elon Musk foi muito criticado por ter dito que um dos mergulhadores que salvou as crianças da gruta de Tham Luang era um pedófilo. Agora, o CEO da Tesla insultou o jornalista do BuzzFeed que escreveu sobre o conflito entre o mergulhador e Musk e voltou a dizer que Unsworth é um "violador de crianças", sem apresentar nenhuma prova.

No e-mail enviado ao jornalista que foi partilhado no Twitter lê-se: "Ele é um tipo branco que viajou de Inglaterra para a Tailândia há 30 ou 40 anos". Musk disse que o mergulhador mudou-se para este país "para se casar com uma rapariga à volta dos 12 anos de idade na altura", e que a cidade tailandesa de Chiang Rai é "conhecida pelo tráfico sexual infantil". E acrescentou: "Eu sugiro que você descubra o que se anda a passar realmente na Tailândia e pare de defender um violador de crianças, seu idiota".





This was his first email to me after I asked him twice for comment on a legal threat from the rescuer's lawyer.



He prefaced the email with "off the record" though I did not agree to that condition. Off the record is a two-party agreement. pic.twitter.com/szknfOMg0s