O empresário e fundador da Tesla, Elon Musk, insultou nas redes sociais um dos mergulhadores que resgataram os jovens que ficaram presos numa gruta na Tailândia. Depois de Vern Unsworth ter criticado o submarino criado por Musk para ajudar nas operações de salvamento, o empresário respondeu pelo Twitter chamando-o "pedófilo".

O mergulhador inglês, que foi parte integrante da operação de resgate da passada semana, acusou Elon Musk de utilizar o salvamento das crianças como "uma manobra de relações públicas" através do mini-submarino que enviou até ao país asiático.

"Não havia nenhuma maneira de aquele plano funcionar", afirmou Unsworth em entrevista ao canal norte-americano CNN. "Ele não sabia minimamente como era a passagem dentro da gruta. O submarino tinha, penso eu, cerca de 1,50 metros de comprimento pelo que seria impossível fazer as curvar e contornar os obstáculos da gruta."

Quando perguntado sobre o projecto do multimilionário, Unsworth sugeriu que Elon Musk "enfiasse o submarino onde mais lhe doesse".





Em resposta às críticas do mergulhador ao seu submarino, Musk afirmou que nunca viu o mergulhador nas grutas enquanto esteve na Tailândia. "Desculpa, pedófilo. Estavas a pedi-las", escreveu Tusk no tweet seguinte, dirigindo-se a Unsworth. Pouco depois, o empresário sul-africano apagou todas as publicações relacionadas com o episódio.

Musk tem sido intensamente criticado nas redes sociais desde então, com inúmeras pessoas a demonstrarem o seu apoio a Unsworth. Esta segunda-feira, em entrevista ao canal australiano Channel 7 News, o mergulhador de 63 anos referiu que estaria a pensar tomar medidas legais contra Musk. "Penso que agora as pessoas sabem que tipo de pessoa ele é", referiu Unsworth em relação ao empresário.