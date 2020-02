Esta segunda-feira, um avião da companhia aérea Air Canada aterrou em segurança no aeroporto de Barajas, Madrid sem uma das dez rodas e sem um motor. A aeronave teve que voar aos círculos durante quatro horas para queimar combustível e ficar com menos peso, tendo sobrevoado a zona de Madrid.

Nas redes sociais, alguns passageiros partilharam imagens e vídeos do que se vivia a bordo e do que se observava lá fora, como o caça F-18 da Força Aérea que se aproximou para averiguar os estragos.

No Twitter, Aaron C., um dos passageiros, afirmou que a aterragem tinha sido "bastante assustadora e dura". "Mas conseguimos", adiantou.

Num vídeo colocado nas redes sociais, veem-se as luzes apagadas na cabine, um salto na aproximação à pista e o deslize do avião.



#cbc #AC837 #MADRID #LANDING #TOUCHDOWN pic.twitter.com/vPlDnc6NTe — Aaron C. (@thelastfedor) February 3, 2020

"Tudo tremeu, mas chegámos sãos e salvos", afirmou outro passageiro ao jornal El País.

Ao mesmo jornal, contaram que no momento em que o avião "pisou" terra, cerca das 18h15 em Portugal continental, o piloto anunciou "Bem-vindos a Barcelona." Todos se riram. "Madrid, desculpem, Madrid."