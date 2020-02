"Estamos mais que treinados para aterrar sem um dos motores. Aqui o único problema podia ter sido o estado dos trens de aterragem", garante à SÁBADO um piloto de uma companhia aérea europeia que preferiu não ser identificado. Um avião Boeing 767 da Air Canada foi forçado a aterrar de emergência em Madrid depois de perder um motor e pelo menos uma roda. O avião seguia com 128 pessoas a bordo e descolou em direção a Toronto pelas 14h33 (13h33 em Lisboa) a partir do aeroporto de Madrid, Espanha. Pouco depois de levantar voo, perdeu uma das rodas e um dos motores, tendo o piloto decidido voltar para trás e fazer uma aterragem de emergência. Aterrou às 19h15 (18h15 em Lisboa).

Numa gravação do piloto do avião, divulgada pelo jornal espanhol El Mundo, este referiu um "pequeno problema com uma das rodas do avião na altura da descolagem". O sindicato de pilotos espanhol Sepla confirmou no Twitter que as peças do trem de aterragem teriam entrado no motor, obrigando o piloto a declarar emergência.

O piloto português explica à SÁBADO que o problema na aterragem nunca seria o motor avariado – "estamos mais que treinados para esta situação" -, mas sim a falta de rodas. "Cada avião tem três sets de rodas. Cada trem traseiro é composto por três ou quatro rodas e se este só perdeu uma ou duas não haverá grande problema", mas se tiver perdido todas as rodas, ou o trem tiver ficado danificado "aí sim pode haver problemas". Numa mensagem divulgada pelo El País, o piloto afirmou que "não haveria problemas na aterragem", uma vez que o trem é composto por 16 rodas, oito dianteiras e oito traseiras, e que apenas faltava uma dianteira.

"Se o trem tiver ficado preso ou se tiver perdido todas as rodas podem ter problemas por causa do equilíbrio do avião", informa o piloto. É para verificar o estado do trem de aterragem que um caça F-18 esteve a acompanhar este avião.





Mas para "completar" a viagem em segurança foi preciso que o avião passasse mais de quatro horas e meia a rondar Madrid e a despejar toneladas de combustível.

Esta libertação de combustível (jet A-1) prende-se com dois aspetos. Um primeiro que é a possibilidade de haver uma ignição do combustível, uma hipótese bastante remota, e o segundo que se prende com o peso. "O manual do fabricante estipula qual o peso ideal para o avião realizar a aterragem. É possível que o avião aterre com mais peso, mas ao acontecer e violar as regras do fabricante, as seguradoras podem arranjar problemas no caso de ser necessário recorrer a elas", explica à SÁBADO o piloto.





No cenário de o avião aterrar com peso a mais do que o ideal, as rodas podem explodir devido à pressão e os trens podem acabar bastante danificados, obrigando a que o transporte aterre "de barriga".



"Ele teve de se libertar de várias toneladas de combustível", combustível esse "que se evapora devido à alta temperatura a que é libertado do depósito, mas havendo a possibilidade de caírem algumas gotículas". E este combustível pode ser bastante prejudicial para o ambiente.





Em janeiro deste ano, um Boeing 777 da Delta Airlines enfrentou um problema num dos motores depois de ter levantado voo com destino a Xangai. O avião foi forçado a largar cerca de 50 mil litros de combustível a 6 mil metros de altitude antes de aterrar de emergência em Los Angeles.

Dezenas de pessoas, entre elas 20 crianças, queixaram-se de ter sido cobertas com o combustível e precisaram inclusivamente de ser tratadas por uma equipa médica. O caso foi denunciado às autoridades competentes e os professores processaram a Delta. As autoridades estão atualmente a investigar o caso.



Na tarde desta segunda-feira, o mesmo Aeroporto Adolfo Suárez esteve fechado durante duas horas devido a vários drones nas imediações do espaço aéreo, obrigando ao desvio de 26 voos do aeroporto e com as descolagens e aterragens a serem canceladas como medida de segurança.