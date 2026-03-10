Sábado – Pense por si

Pelo menos seis mortos em incêndio de autocarro na Suíça

SÁBADO/Lusa 21:43
Um dos feridos foi transportado de helicóptero para receber cuidados médicos.

Um incêndio num autocarro na localidade suíça de Chiètres, no cantão de Friburgo (oeste), fez esta terça-feira pelo menos seis mortos, segundo relata a estação televisiva britânica,

Contudo, as autoridades ainda não revelaram o número exato de vítimas nem se pronunciaram sobre as causas do incêndio no "autocarro postal", um serviço de transporte público icónico no país, que liga localidades rurais e montanhosas.

A polícia regional acrescentou que um dos feridos foi transportado de helicóptero para receber cuidados médicos, enquanto o local do acidente foi isolado com um perímetro de segurança.

Pelo menos seis mortos em incêndio de autocarro na Suíça