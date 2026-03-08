Sábado – Pense por si

08 de março de 2026 às 14:00

Incêndio atinge arranha-céus no Kuwait durante vaga de ataques iranianos

Um incêndio de grandes dimensões atingiu um edifício alto na Cidade do Kuwait durante a madrugada de domingo, enquanto o Kuwait enfrentava uma vaga de ataques com drones e mísseis atribuídos ao Irão.

