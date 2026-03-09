Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 22:15

Ataque iraniano provoca incêndio na única refinaria de petróleo do Bahrein

Um ataque atribuído ao Irão provocou um incêndio na principal refinaria de petróleo do Bahrein, com imagens a mostrarem colunas densas de fumo a elevar-se sobre o complexo industrial. Autoridades indicam que o fogo causou danos materiais na instalação energética, considerada a única refinaria do país.

