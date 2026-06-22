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22 de junho de 2026 às 12:00

Tiroteio em escola secundária nas Filipinas faz três mortos

Duas pessoas abriram fogo, esta segunda-feira, na Escola Secundária Nacional de San Jose, na cidade de Tacloban, nas Filipinas, matando três estudantes. Os suspeitos, um deles aluno da escola, foram detidos.

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