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19 de junho de 2026 às 18:00

O momento do tiroteio em Times Square horas após os festejos dos Knicks

O momento do tiroteio em Times Square horas após os festejos dos Knicks Um tiroteio instalou o pânico em Times Square, no centro de Nova Iorque, EUA, esta quinta-feira, horas após o desfile de celebração da vitória dos New York Knicks na NBA. As autoridades detiveram um suspeito.

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