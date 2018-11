Scott Chen foi inquirido por jornalistas que trabalham na app Grindr. É presidente desde Agosto de 2018.

O presidente da Grindr, uma app de encontros entre pessoas que gostam do mesmo sexo, gerou polémica depois de ter escrito na sua página de Facebook que "o casamento é o santo matrimónio entre um homem e uma mulher".

Scott Chen preside à Grindr desde Agosto de 2018, tendo entrado quando a app foi adquirida por uma corporação chinesa.

No Facebook, escreveu um post em que critica os grupos religiosos que lutam pela igualdade de casamento, independentemente da orientação sexual. Também sugeriu que as suas crenças pessoais colidem com estes esforços. As declarações surgiram devido ao referendo acerca da legalização do casamento homossexual em Taiwan, em que o não venceu.

"Algumas pessoas pensam que o casamento é o santo matrimónio entre um homem e uma mulher. Eu também penso o mesmo. Mas isso é um assunto de cada um", lia-se na publicação, entretanto apagada. "Algumas pessoas pensam que o objectivo do casamento e ter uma criança que tenha o nosso ADN. Mas de novo, é a vida de cada um."

A publicação foi escrita em chinês e inglês, e reportada pela revista digital Into, que pertence à própria Grindr.

Num comentário ao artigo, Chen explicou as suas considerações: "A razão pela qual eu disse que o casamento é o santo matrimónio entre um homem e uma mulher baseia-se na minha experiência pessoal. Sou um homem heterossexual casado com uma mulher que amo e tenho duas filhas lindas que amo desse casamento. É como eu me sinto com o meu casamento. Diferentes pessoas podem ter diferentes sentimentos. Não podem negar o que eu sinto."

E reforçou: "Sou um grande apoiante dos direitos LGBTQ+ desde jovem. Eu apoio o casamento homossexual e orgulho-me de poder trabalhar para o Grindr."

A Grindr tem 3,8 milhões de utilizadores espalhados pelo mundo inteiro.