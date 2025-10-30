Partidos de extrema-direita e centro dos países Baixos empatados nas eleições gerais

A diferença entre os dois principais partidos é de pouco mais de 2.000 votos em todo o país, quando estão contados 98% dos votos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

O Partido para a Liberdade (PVV), de extrema-direita e liderado pelo deputado anti-islâmico Geert Wilders, e o partido centrista D66 estão empatados após 98% dos votos apurados nas eleições gerais neerlandesas.



Eleições gerais nos Países Baixos com partidos de extrema-direita e centro empatados AP Photo/Peter Dejong

A contagem quase completa mostrou que cada partido conquistou 26 lugares nas eleições de quarta-feira.

A diferença entre os dois principais partidos é de pouco mais de 2.000 votos em todo o país, de acordo com a contagem de votos divulgada pela agência de notícias nacional holandesa ANP, citada pelos meios de comunicação neerlandeses.

Espera-se que o resultado apertado leve a atrasos no início do processo de formação de uma nova coligação governamental. Nenhuma eleição holandesa tinha terminado anteriormente com dois partidos empatados na liderança.

A previsão é que o partido de Wilders perca 11 lugares na Câmara dos Representantes, que tem 150 lugares, enquanto o D66, liderado por Rob Jetten, ganhe 11, de acordo com a contagem de votos.

Leia Também Países Baixos realizam hoje terceiras eleições legislativas em três anos