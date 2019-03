Relatório aprovado pelo Parlamento Europeu defende ainda que devem existir "sanções para os que tentam perseguir" os whistleblowers.

O Parlamento Europeu aprovou, esta terça-feira, um relatório de uma comissão especial lançada na sequência de escândalos como o Football Leaks ou os Panama Papers, onde se defende que os Governos devem criar leis que permitam defender os autores de denúncias de casos de corrupção, crimes ou factos de interesse público. Além disso, devem também ser implementadas "sanções para os que tentam perseguir" os whistleblowers.



Esta última medida, segundo o Público, resultou de uma emenda apresentada pelos Verdes, e foi aprovada com 472 votos a favor, 165 contra e 19 abstenções. "[O Parlamento Europeu] congratula-se com o resultado das negociações interinstitucionais entre o Parlamento Europeu e o Conselho relativas à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União e insta os Estados-Membros a adotarem, o mais rapidamente possível, as novas normas, a fim de proteger os autores de denúncias através de medidas como canais de denúncia claros, confidencialidade, proteção jurídica e sanções para os que tentam perseguir os denunciantes", explicaram os Verdes, de acordo com o mesmo jornal.





De Snowden a Rui Pinto: quem é o advogado dos whistleblowers Rui Pinto, o suspeito de ter revelado os emails do Benfica, é definido pelos seus advogados como "um grande whistleblower [denunciante] europeu".

O relatório considera que os denunciantes desempenham "um papel fundamental no reforço da democracia nas sociedades e na luta contra a corrupção e outros crimes ou atividades ilícitas graves e na proteção dos interesses financeiros" da UE. Estrasburgo pediu aos Governos que sigam "as boas práticas em todo o mundo", com especial enfoque nos EUA, onde os denunciantes são responsáveis por as autoridades terem recuperados 3400 milhões de dólares (num total de 3700).O documento aprovado pelos eurodeputados sugere à União Europeia que os Estados-membros criem um fundo "para prestar apoio financeiro" aos denunciantes cujos "meios de subsistência" sejam colocados em causa devido à sua atividade.Na globalidade, o relatório foi aprovado por 505 votos a favor. Houve 63 votos contra e 87 abstenções. De acordo com o Público, Nuno Melo (CDS) e Cláudia Monteiro de Aguiar (PSD) abstiveram-se e os deputados do PCP votaram contra.