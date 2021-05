Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena vigilância a jornalistas

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou a vigilância a jornalistas, e consequente divulgação das fontes jornalísticas, e considerou que a agência de espionagem eletrónica do Reino Unido GCHQ (Government Communication Headquarters) violou direitos humanos fundamentais, como o direito à liberdade de expressão e o direito à privacidade, através da interceção de dados pessoais a nível mundial.

Este caso surgiu na sequência da divulgação do arquivo divulgado por Edward Snowden enquanto funcionário da NSA - Agência de Segurança Nacional dos EUA e é, por isso, colocada em causa a necessidade de proteção da fonte em qualquer trabalho jornalístico.

O artigo 10 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que fala sobre a liberdade de expressão é, sublinha o tribunal com sede em Estrasburgo, "um dos princípios fundamentais de uma sociedade democrática". Além disso, "a proteção das fontes jornalísticas é um dos grandes pilares da liberdade de imprensa". Sem a devida proteção, as fontes podem recusar prestar ajuda sobre um determinado assunto de elevado interesse público. A referência ao artigo 10 é uma constante no documento publicado na terça-feira e, numa das identificações, é dito que a interferência na proteção da fonte jornalística não é compatível com o cumprimento deste direito.