Parlamento canadiano homenageou ucraniano que lutou ao lado dos nazis

O presidente da Câmara dos Comuns no Canadá veio a público pedir desculpa pela situação que proporcionou ao convidar o antigo combatente ucraniano. Anthony Rota disse desconhecer que Hunka tinha lutado na organização paramilitar nazi Waffen-SS. "Nas minhas declarações após o discurso do Presidente da Ucrânia chamei a atenção para uma pessoa que estava nas galerias. Desde então, tive acesso a informação que me leva a lamentar a minha decisão", referiu Anthony Rota em comunicado, acrescentando ainda um pedido de desculpa "às comunidades judaicas no Canadá e em todo o mundo". "A iniciativa foi inteiramente minha, o indivíduo em questão era do meu distrito e foi levado apenas com o meu conhecimento", acrescenta Rota, que desresponsabiliza todos os restantes responsáveis canadianos.Em resposta, a organização canadiana Centre for Israel and Jewish Affairs afirmou: "Aceitamos o pedido de desculpas", deixando um recado de que "é necessário um processo de averiguação mais adequado para que este tipo de incidentes nunca mais ocorra".Por outro lado, o líder da oposição conservadora no Canadá, Pierre Poilievre, disse que o primeiro-ministro Trudeau também era responsável pelo incidente e exigiu que o mesmo pedisse desculpas. Mas o gabinete do primeiro-ministro afirmou que a decisão de convidar Yaroslav Hunka foi tomada pelo gabinete do líder da Câmara dos Comuns e que oferecer um pedido de desculpas "foi a coisa certa a fazer".Hunka foi convidado a estar no parlamento depois de Zelensky ter discursado no parlamento canadiano. O veterano foi posteriormente homenageado, com todos os membros da Câmara de pé a aplaudir. Oriundo da Ucrânia, mas residente no Canadá há vários anos, Hunka foi apresentado como "um herói da luta pela independência da Ucrânia contra a Rússia". A seguir à cerimónia muitos grupos judaicos alertaram que Hunka pertenceu a uma organização paramilitar nazi Waffen-SS entre entre 1943 e 1945, uma organização paramilitar criada pelas SS e que funcionou em países sob ocupação nazi.Durante a II Guerra Mundial, Hunka fez parte da 14ª Divisão de Granadeiros SS, também conhecida como Divisão da Galícia (nome de uma região entre o oeste da Ucrânia e a Polónia), uma unidade voluntária composta principalmente por ucranianos e comandada por dirigentes nazis. Os membros desta unidade são acusados ??de matar judeus, embora a unidade não tenha sido considerada culpada de crimes de guerra por nenhum tribunal. Dominique Arel, investigador de estudos ucranianos da Universidade de Ottawa, disse à CBC News que a divisão à qual Hunka pertencia atraiu milhares de voluntários ucranianos sob a promessa de alcançar a independência do país da União Soviética.Durante a II Guerra Mundial milhares de ucranianos lutaram ao lado dos alemães, já que as tropas de Hitler seriam um garante de independência face à União Soviética, e a alegada influência de neo-nazis na sociedade ucraniana foi um dos motivos invocados por Putin para a invasão da Ucrânia, em fevereiro do ano passado.