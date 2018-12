No liceu Saint-Exupéry, 153 estudantes foram detidos após protestos onde contestam a recente reforma do sistema escolar e o aumento das propinas para estudantes estrangeiros.

Uma intervenção policial numa escola em Mantes-la-Jolie, perto de Paris, está a gerar indignação. Imagens captadas em vídeo mostram dezenas de jovens ajoelhados e algemados, com as mãos na cabeça, antes de serem detidos pela polícia.

"Vejam, isto sim é um grupo comportado", ouve-se no vídeo divulgado na quinta-feira nas redes sociais. No liceu Saint-Exupéry, 153 estudantes foram detidos por um "agrupamento armado", segundo o Le Parisien, dias após os protestos dos coletes amarelos. De acordo com as autoridades francesas, 37 jovens deste liceu continuam ainda detidos.



Os sindicatos estudantis pediram aos alunos que não cedessem à pressão das autoridades e que prosseguissem com os protestos – onde contestam a recente reforma do sistema escolar e o aumento das propinas para estudantes estrangeiros.



"O que pensar de um governo que trata os jovens desta forma? Que só consegue manter o controlo com a força dos cassetetes. Que não há mais futuro. Que o governo está desesperado", disse o deputado François Ruffin, do partido da esquerda radical França Insubmissa, no Facebook.



A classe política francesa expressou a sua indignação com o comportamento das autoridades. O ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, em entrevista à rádio France Inter, classificou as imagens de "chocantes". No entanto, justificou a intervenção policial.

"Em Mantes-la-Jolie, elementos que não faziam parte do liceu - pessoas com mais de 20 anos e que vieram de outras regiões - roubaram botijas de gás e atacaram as forças de segurança, que os neutralizaram e, efectivamente, os puseram contra um muro", declarou. "Há imagens chocantes porque há um clima de violência excepcional. Claro que não gostaríamos que as coisas acontecessem desta forma", prosseguiu.