Queda de parede rochosa sobre barcos mata sete pessoas no Brasil

Momento foi captado em vídeo. A região foi atingida por fortes chuvas, o que pode ter contribuído para o desmoronamento. As buscas prosseguem no local.

Pelo menos sete pessoas morreram e nove ficaram gravemente feridas após um desmoronamento junto a uma cascata que atingiu várias lanchas em que seguiam turistas, no sudeste do Brasil.



De repente, várias rochas soltaram-se da parede rochosa e caíram em cima de várias embarcações, criando ainda uma grande onda no lago em Capitólio, no estado de Minas Gerais. O momento foi captado num vídeo divulgado nas redes sociais: