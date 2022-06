Chuvas causam 6 milhões de isolados e 19 mortos no Bangladesh

Autoridades do país dizem que estas poderão ser as piores inundações desde 2004, numa altura em que a chuva continua a cair e é esperada nos próximos dois dias.

Na Índia, as chuvas de monção estão a provocar inundações generalizadas no nordeste do Bangladesh e deixaram cerca de 6 milhões de pessoas isoladas. As autoridades locais alertam que a situação pode piorar nas próximas horas, numa altura em que pelo menos 19 pessoas já terão morrido.